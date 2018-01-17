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Пресс-центр / Отчеты

Число туристов, посетивших Псковскую область, увеличилось на 14%

17 января 2018 года, 10:39

Фото Андрея Степанова
Мониторинг в течение года показал небольшое увеличение потока туристов. Как сообщила первый заместитель председателя государственного комитета по культуре Псковской области Юлия Белобородова на пресс-конференции в пресс-центре Псковской правды.

По ее словам, количество туристов в период новогодних праздников по данным коллективных средств размещения увеличилось на 14 %. В прошлом году количество туристов составляло 14 тысяч человек, в этом году – 16 тысяч.

Кроме того, значительно увеличилось число индивидуальных туристов.

В каникулярное время регион посещали родители с детьми, школьные группы. Дала результат реализация наших проектов. В 2017 году мы очень активно начали продвижение региона в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», были выбраны компании-участники проекта. Выявлены победители, конкурс прошел интересно.

Юлия Белобородова
Еще одно направление – к юбилею празднования Александра Невского был сделан турпродукт, связанный с именем Александра Невского. Муниципалитеты стали занимать более активную позицию по продвижению туризма на территории. Очень активно работает Бежаниций, Дновский районы. В частности, в Дно будет проходить межмунициальный гастроносический фестиваль.

Другое направление – усадьбы. Регион продолжает продвижение таких маршрутов. Разработаны два кольца: южное и северное.

- При реализации любого проекта важная роль должна отдаваться бизнесу. Должен быть симбиоз бизнеса и власти. Мы рады, что наш турбизнес не застаивается на месте и тоже активно развивается, - отметила заместитель председателя комитета.

КСТАТИ

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