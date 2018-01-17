Александр Козловский: Есть на земле сила, которую не уничтожит не время, ни злая воля

«Именно в этот день в 1943 году после продолжительных и кровопролитных боев советские солдаты и офицеры освободили от оккупантов Великие Луки, - написал он на своей странице в Facebook. - Мы гордимся нашими ветеранами, которые на передовой, в подполье, в партизанских отрядах и глубоком тылу ковали Великую Победу, которые восстановили из пепла разоренный фашистами город. Имена многих великолучан навсегда вошли в летопись истории, запечатлены в названиях улиц города, на граните памятников и мемориалов».

«Оглядываясь сквозь годы на их подвиг, как нельзя лучше понимаешь, что есть на земле сила, которую не способны уничтожить ни время, ни злая воля. Это любовь к своей Родине. Хочу обратиться ко всем великолучанам, но в первую очередь к молодежи: мы - внуки и правнуки великих героев прошлого. Мы должны хранить память о них, об их беспримерном подвиге, чтобы небо над нашей страной всегда было светлым и мирным», - подчеркнул Александр Козловский.