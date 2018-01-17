Великие Луки празднуют День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков (ПРОГРАММА)

75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают 17 января Великие Луки.

В 11.00 на воинском мемориальном захоронении пройдет памятный митинг с участием руководства города, депутатов Великолукской городской Думы, ветеранов, молодежи, представи-телей предприятий и организаций. Здесь состоятся церемония возложения цветов и божественная панихида, будет объявлена минута молчания.

Детское отделение библиотеки-филиала №1 (ул. Ставского, д. 15) в 11.00 приглашает принять участие в медиа-экскурсии «Наши улицы напомнят о войне».

В это же время в 11.00, детская библиотека-филиал № 4 (пр. Гагарина, д. 85) проведет День памяти «Чтобы помнили…». В программе: мультимедийный урок-презентация «Трудный путь к Победе», выставка детских рисунков «Пока мы помним – мы живем», краеведческая викторина «Пылал мой край в огне» и библиотечная акция «Прочти книгу о солдате!». Также во всех библиотеках города в праздничные дни будут открыты выставки детского рисунка и тематической литературы.

В 11.40 пройдет торжественное возложение цветов к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина.

В 12.00 цветы и венки возложат к Вечному огню, к другим памятникам и памятным местам, связан-ным с Великой Отечественной войной. Здесь также состоится большой торжественный митинг, в котором примут участие представители руководства города и области, предприятий и организаций, общественности.

В 13.00 в краеведческом музее состоится церемония вручения памятной медали «75 лет освобождения Великих Лук». А в крепости в это же время начнется военно-патриотическая игра «Юнармия – Великие Луки – 2018», в которой примут участие учащиеся общеобразовательных школ города.

В 13.00 ГДБ им. А. Гайдара проведет краеведческий квест «Великие Луки: имена, события, факты». А детское отделение библиотеки-филиала №1 (ул. Ставского, д. 15)

В 19.00 состоится традиционный праздничный концерт, посвященный Дню освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. В концертную программу включены выступления творческих коллективов Дома культуры, гостем мероприятия станет хореографический коллектив «Танцевальный салон» из г. Ярцево Смоленской области. Вход свободный. А Драматический театр подготовил к памятному дню премьеру – документально-драматическое действие «Живые цветы». Зрителей ждут 20 и 21 января в 18.00.