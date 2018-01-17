Где искупаться на Крещение в Пскове и области: список прорубей

На официальном сайте Управления МЧС опубликован список мест, определенных для Крещенского купания. По данным муниципальных образований, на территории области будут определены места для проведения крещенских купаний.

В Управлении МЧС также напомнили о том, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

Проверка ледового покрытия реки Великая показывает, что толщина льда составляет 7-10 сантиметров. Мы хотим предостеречь земляков от выхода на реки в эти дни становления льда, так как проведение этого ежегодного ритуального купания может быть небезопасным для граждан.