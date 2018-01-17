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Общество / Здоровье

Где искупаться на Крещение в Пскове и области: список прорубей

17 января 2018 года, 09:21

На официальном сайте Управления МЧС опубликован список мест, определенных для Крещенского купания. По данным муниципальных образований, на территории области будут определены места для проведения крещенских купаний.

Гдов - река Гдовка, ул. 1я Слободская

Гдовский район - оз. Чудское, дер. Ветвеник

Гдовский район - Самолва дер. Кобылье Городище

Псковский район - река Великая дер. Выбуты

Псковский район - купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости

Великие Луки - река Ловать, г. Великие Луки

Опочецкий район - озеро Косарно, дер. Лобово

Кунья - река Лусня, пос. Кунья

Пустошка - река Крупея, г. Пустошка

Пушкинские Горы - озеро Тоболенец

Новоржевский район - купель Святой источник д. Боровичи

Бежаницы - озеро Алё

Гдовский район - д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»


Фото Александра Сидоренко
В Управлении МЧС также напомнили о том, что на территории области действует режим запрета выхода населения и выезда автотранспорта на лед.

В соответствии с требованиями обеспечения безопасности граждан на водоёмах Крещенская купель, как и прочие места для зимних купаний должна соответствовать определенным требованиям, в том числе толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 20-25 сантиметров.

Проверка ледового покрытия реки Великая показывает, что толщина льда составляет 7-10 сантиметров. Мы хотим предостеречь земляков от выхода на реки в эти дни становления льда, так как проведение этого ежегодного ритуального купания может быть небезопасным для граждан.

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