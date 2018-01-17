Где искупаться на Крещение в Пскове и области: список прорубей

На официальном сайте Управления МЧС опубликован список мест, определенных для Крещенского купания. По данным муниципальных образований, на территории области будут определены места для проведения крещенских купаний.
Гдов - река Гдовка, ул. 1я Слободская
Гдовский район - оз. Чудское, дер. Ветвеник
Гдовский район - Самолва дер. Кобылье Городище
Псковский район - река Великая дер. Выбуты
Псковский район - купель погост Камно д. КамноЛогозовской волости
Великие Луки - река Ловать, г. Великие Луки
Опочецкий район - озеро Косарно, дер. Лобово
Кунья - река Лусня, пос. Кунья
Пустошка - река Крупея, г. Пустошка
Пушкинские Горы - озеро Тоболенец
Новоржевский район - купель Святой источник д. Боровичи
Бежаницы - озеро Алё
Гдовский район - д. Залахтовье, база отдыха «Тридевятое Царство»