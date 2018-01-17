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Общество

Михаил Ведерников поздравил великолучан с годовщиной освобождения города от нацистов

17 января 2018 года, 09:11

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Великих Лук с 75-й годовщиной освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Афиша мероприятий доступна на нашем сайте.

«17 января 1943 года после кровопролитных боев город был освобожден от врага. Около двух месяцев длилась Великолукская наступательная операция 3-й Ударной Армии Калининского фронта. Из-за ожесточенных сражений, развернувшихся на подступах и улицах города, эта битва вошла в историю под названием «малый Сталинград», - напомнил он героические страницы истории освобождения Великих Лук.

Красноармейцы бегут по улице К. Либкнехта во время боев за освобождение Великих Лук
Фото Владимира Гребнева
«За Великие Луки сражались люди многих национальностей из разных уголков нашей огромной страны. С тех пор эта земля остается одним из символов единства и непобедимости нашего народа, подлинного патриотизма и величайшей Победы Советского солдата-освободителя», - подчеркнул глава региона.

«Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто героически сражался за свою Отчизну в составе полков 3-й Ударной Армии, в партизанских отрядах, в подпольных группах. Особая благодарность ветеранам трудового фронта, тем, кто восстанавливал город, промышленные предприятия в послевоенные годы. За время войны Великие Луки были практически полностью разрушены, но, благодаря героическому труду великолучан, город был полностью восстановлен, - говорится в поздравлении врио губернатора. - Память о военных годах дает возможность осознать цену мирной, созидательной жизни. И наша задача — быть достойными наших героических дедов, беречь мир, который они сохранили для нас. Светлая память всем, кто покоится в великолукской земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям!»

Крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях Михаил Ведерников.

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