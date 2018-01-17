Михаил Ведерников поздравил великолучан с годовщиной освобождения города от нацистов

«За Великие Луки сражались люди многих национальностей из разных уголков нашей огромной страны. С тех пор эта земля остается одним из символов единства и непобедимости нашего народа, подлинного патриотизма и величайшей Победы Советского солдата-освободителя», - подчеркнул глава региона.

«Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто героически сражался за свою Отчизну в составе полков 3-й Ударной Армии, в партизанских отрядах, в подпольных группах. Особая благодарность ветеранам трудового фронта, тем, кто восстанавливал город, промышленные предприятия в послевоенные годы. За время войны Великие Луки были практически полностью разрушены, но, благодаря героическому труду великолучан, город был полностью восстановлен, - говорится в поздравлении врио губернатора. - Память о военных годах дает возможность осознать цену мирной, созидательной жизни. И наша задача — быть достойными наших героических дедов, беречь мир, который они сохранили для нас. Светлая память всем, кто покоится в великолукской земле. Низкий поклон ныне живущим воинам-освободителям!»

Крепкого здоровья, мира и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях Михаил Ведерников.