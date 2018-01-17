Жители ул. Ипподромной протестуют против строительства АЗС

На публичных слушаниях, которые прошли во вторник, 16 января, под председательством главы Пскова Ивана Цецерского, дискуссию вызвал вопрос по изменению зоны многоэтажной жилой застройки в границах улиц Ипподромной, Северной и Гдовской на зону объектов городского транспорта для строительства автозаправочной станции.

Жители расположенных рядом многоквартирных домов неоднократно просили застройщика обустроить им зеленую зону и место отдыха, отметили в пресс-службе муниципалитета.

Жительница дома 125 по ул. Ипподромной рассказала, что люди собрали подписи против строительства в этом месте автозаправки и изменения зоны. Она сообщила, что автозаправочная станция и парковка для машин существует неподалеку. Глава города Иван Цецерский обратил внимание, что на идущих слушаниях не обсуждается вопрос строительства автозаправочной станции, вместе с тем мнение горожан находится в приоритете руководства города.

От имени жителей района выступил депутат Псковской гордумы Григорий Стороненков, который поставил вопрос о целесообразности перезонирования данного земельного участка. Он предложил исключить этот пункт из общего списка для внесения изменений в Правила землепользования и застройки города, вернув на доработку и повторное рассмотрение на городской Комиссии по землепользованию. Его поддержал Глава города: «Если надо, будем вносить изменения в Генплан в этой части, мы всегда идем навстречу жителям».

В итоге указанный земельный участок был исключен из проекта решения гордумы, и администрации города было рекомендовано проработать дополнительно этот пункт с учетом пожеланий жителей, поступивших в ходе публичных слушаний.