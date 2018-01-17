Создание в Пскове Народного парка обсудили на публичных слушаниях

Публичные слушания, посвященные земельным вопросам, прошли в Пскове во вторник, 16 января, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Докладчиком выступил начальник Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова - главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. В частности, он рассказал о проведенной работе по корректировке Генерального плана города, во время которой было учтено около ста пожеланий.

В настоящее время требуется внесение изменений по перезонированию некоторых земельных участков для приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с Генпланом. Участники публичных слушаний рассмотрели изменения, касающиеся более 20 земельных участков. До сегодняшнего дня заинтересованные лица могли ознакомиться с документами, относящимися к теме публичных слушаний, в Управлении по градостроительной деятельности Администрации города Пскова с 15 ноября 2017 года.

Одним из основных вопросов стала реализация проекта городского Народного парка. Завершается процесс межевания территории и определения границ будущего Народного парка в районе Степановского лужка на Завеличье. Его площадь составляет чуть более 14 га. Продолжается сбор предложений от псковичей, затем будет проходить их обработка, обсуждение со специалистами и формирование проекта.

Глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что Завеличью необходим парк, и муниципалитет работает над тем, чтобы его создание финансировалось из федерального проекта «Парки малых городов». Идею создания многофункционального общественного пространства с доступностью для маломобильных групп населения в Пскове в районе Степановского лужка на Завеличье поддержали специалисты по охране объектов культурного наследия, отметив, что территория не имеет обременений. За комплексное освоение прибрежной зоны от Радиозавода до моста Александра Невского выступили общественники, молодежное сообщество предложило при реализации учесть спортивную составляющую и свободный доступ к сети Интернет, ветераны - виды отдыха в зимний период.

В ходе рассмотрения вопроса собравшиеся одобрили изменение нескольких территориальных зон для Народного парка по улицам Кузбасской дивизии, Подвишенской, в том числе в границах берегов реки Великой, для спортивного досуга, отдыха, развлечений, туризма. По итогам слушаний было решено рекомендовать администрации города принять положительное решение по данному вопросу.