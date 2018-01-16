Накануне президентских выборов списки избирателей в Псковской области уточнят

В регионе создан оперативный штаб, основными задачами которого являются координация деятельности органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по вопросам обеспечения законности и правопорядка, оказания организационно-технического содействия избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента.

Совещание по вопросу учета избирателей и уточнения списков избирателей на территории Псковской области, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента России 18 марта 2018 году, прошло в администрации региона во вторник, 16 января. Встречу провел заместитель губетнатора Николай Цветков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Одной из важных и актуальных задач при подготовке и организации выборов является объективный учет избирателей, проживающих на территории региона, подчеркнул Николай Цветков. С этой целью на территории региона созданы рабочие группы по вопросу достоверности учета избирателей. На областном уровне их возглавляет врио губернатора Михаил Ведерников, на муниципальном — главы районов, местных администраций и городских округов.

«Госорганы, на основании данных которых осуществляется учет и уточнение списков избирателей, уже проделали большую работу в системе учета избирателей. Однако она будет продолжена до самого дня голосования, 18 марта, с тем, чтобы избежать фактов двойного учета избирателей, их отсутствия по месту регистрации, а также отсутствия данных о прибытии лиц после службы в рядах Вооруженных Сил», — отметил вице-губернатор.

Для оптимизации работы по учету граждан, проживающих в Псковской области, решено поручить Управлению по вопросам миграции УМВД России по Псковской области провести проверку двойных межсубъектовых и внутрирегиональных записей и направить их результаты руководителям органов местного самоуправления. Кроме того, профильные ведомства должны регулярно предоставлять сведения о регистрации и снятии с регистрационного учета, смене паспорта и фамилии, сведения об умерших, поступивших в места лишения свободы либо призванных в армию гражданах России на территории Псковской области.

Главам муниципальных образований, Пскова и Великих Лук поручено направлять полученную и обобщенную информацию в территориальные избирательные комиссии Псковской области для формирования и ведения Регистра избирателей.

«Выработанные на сегодняшнем совещании решения будут способствовать достойной организации проведения выборов Президента России в регионе», - сказал в заключение Николай Цветков.

Добавим, что численность избирателей Псковской области по данным на 1 января 2018 года составляет порядка 540 тыс человек, из них более половины - сельское население и порядка 40 тыс — избиратели с ограниченными возможностями здоровья.