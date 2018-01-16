Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове

Международные Ганзейский дни Нового времени в Пскове пройдут 27 - 30 июня 2019 года. Даты были согласованы 16 января, во вторник, на очередном заседании под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Международные Ганзейский дни Нового времени в Пскове пройдут 27 - 30 июня 2019 года. Даты были согласованы 16 января, во вторник, на очередном заседании под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тыс человек - представители более 180 городов из 16 стран. «Наша с вами задача достойно представить не только наш регион, но и страну», — сказал врио губернатора.
В рамках заседания члены оргкомитета обсудили ход подготовительных работ по сферам. О работе по созданию обеспечивающей инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» рассказала первый зам губернатора Вера Емельянова. Сейчас работы идут на улице Свердлова и прилегающей парковой зоне, улице Советской, Воеводы Шуйского и Профсоюзной, и их планируется завершить до конца этого года, напомнила она.
Вера Емельянова также сообщила, что администрация региона подала заявку в Министерство труда и социальной защиты РФ на выделение дополнительных 30 млн рублей для создания доступной среды на основных фестивальных площадках. Этот вопрос находится в проработке, но на сегодняшний день уже подписано соглашение с Минтруда России на выделение 24 млн рублей для создания доступной среды на социальных объектах.
Проект реконструкции стадиона «Машиностроитель» получил заключение Госэкспертизы Псковской области и теперь должен пройти федеральную экспертизу.
Нерешенным пока остается вопрос финансирования реставрации ансамбля Псковского Кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города. Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой и руководителям профильных ведомств проработать вопрос с Министерством культуры РФ по неотложному выделению средств на эти цели.
Отвечая на вопрос врио губернатора о ходе строительства второй очереди Северного обхода вокруг Пскова, который также включен в план подготовительных мероприятий к Ганзе-2019, вице-губернатор Александр Кузнецов рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, работы не прекращаются, и идут там, где это возможно.
Также, по словам Александра Кузнецова, к 2019 году в Пскове будут приведены в нормативное состояние большинство дворов. В этом году областной центр получит 40 млн рублей на благоустройство по программе «Городская среда».
Михаил Ведерников отметил, что в ходе субботнего объезда проблемных дворов Пскова он обратил внимание на большое количество ветхих и полуразрушенных зданий в центре города, требующих сноса или реконструкции. «К сожалению, их очень много, и сами мы с этой проблемой не справимся. Давайте подготовим обращение в Правительство и за помощью в этом вопросе», — поставил задачу Михаил Ведерников.