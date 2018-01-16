Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове

Международные Ганзейский дни Нового времени в Пскове пройдут 27 - 30 июня 2019 года. Даты были согласованы 16 января, во вторник, на очередном заседании под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Это масштабное мероприятие имеет особое значение не только для Псковской области, но и для всей страны, подчеркнул глава региона, открывая заседания. «Я надеюсь, что с его помощью мы сможем продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона и содействовать в продвижении города и области на международной площадке как уникального древнерусского приграничного города, открытого к сотрудничеству», - сказал Михаил Ведерников.

По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тыс человек - представители более 180 городов из 16 стран. «Наша с вами задача достойно представить не только наш регион, но и страну», — сказал врио губернатора.

В рамках заседания члены оргкомитета обсудили ход подготовительных работ по сферам. О работе по созданию обеспечивающей инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» рассказала первый зам губернатора Вера Емельянова. Сейчас работы идут на улице Свердлова и прилегающей парковой зоне, улице Советской, Воеводы Шуйского и Профсоюзной, и их планируется завершить до конца этого года, напомнила она.

Вера Емельянова также сообщила, что администрация региона подала заявку в Министерство труда и социальной защиты РФ на выделение дополнительных 30 млн рублей для создания доступной среды на основных фестивальных площадках. Этот вопрос находится в проработке, но на сегодняшний день уже подписано соглашение с Минтруда России на выделение 24 млн рублей для создания доступной среды на социальных объектах.