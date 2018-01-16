Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове

16 января 2018 года, 17:38

Международные Ганзейский дни Нового времени в Пскове пройдут 27 - 30 июня 2019 года. Даты были согласованы 16 января, во вторник, на очередном заседании под председательством врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.


Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Это масштабное мероприятие имеет особое значение не только для Псковской области, но и для всей страны, подчеркнул глава региона, открывая заседания. «Я надеюсь, что с его помощью мы сможем продемонстрировать растущий туристический, инвестиционный и культурный потенциал региона и содействовать в продвижении города и области на международной площадке как уникального древнерусского приграничного города, открытого к сотрудничеству», - сказал Михаил Ведерников.

По предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 500 тыс человек - представители более 180 городов из 16 стран. «Наша с вами задача достойно представить не только наш регион, но и страну», — сказал врио губернатора.

В рамках заседания члены оргкомитета обсудили ход подготовительных работ по сферам. О работе по созданию обеспечивающей инфраструктуры в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский» рассказала первый зам губернатора Вера Емельянова. Сейчас работы идут на улице Свердлова и прилегающей парковой зоне, улице Советской, Воеводы Шуйского и Профсоюзной, и их планируется завершить до конца этого года, напомнила она.

Вера Емельянова также сообщила, что администрация региона подала заявку в Министерство труда и социальной защиты РФ на выделение дополнительных 30 млн рублей для создания доступной среды на основных фестивальных площадках. Этот вопрос находится в проработке, но на сегодняшний день уже подписано соглашение с Минтруда России на выделение 24 млн рублей для создания доступной среды на социальных объектах.


Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Михаил Ведерников призвал представителей бизнеса также подключаться к этой работе и делать свои объекты доступными для маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реконструкции стадиона «Машиностроитель» получил заключение Госэкспертизы Псковской области и теперь должен пройти федеральную экспертизу.

Нерешенным пока остается вопрос финансирования реставрации ансамбля Псковского Кремля и комплекса крепостных сооружений Окольного города. Михаил Ведерников поручил Вере Емельяновой и руководителям профильных ведомств проработать вопрос с Министерством культуры РФ по неотложному выделению средств на эти цели.

Отвечая на вопрос врио губернатора о ходе строительства второй очереди Северного обхода вокруг Пскова, который также включен в план подготовительных мероприятий к Ганзе-2019, вице-губернатор Александр Кузнецов рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, работы не прекращаются, и идут там, где это возможно.


Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Также продолжается строительство водозабора в Псковею Для завершения объекта областные и городские власти намерены привлечь дополнительные средства по программе приграничного сотрудничества и из федерального бюджета.

Также, по словам Александра Кузнецова, к 2019 году в Пскове будут приведены в нормативное состояние большинство дворов. В этом году областной центр получит 40 млн рублей на благоустройство по программе «Городская среда».

Михаил Ведерников отметил, что в ходе субботнего объезда проблемных дворов Пскова он обратил внимание на большое количество ветхих и полуразрушенных зданий в центре города, требующих сноса или реконструкции. «К сожалению, их очень много, и сами мы с этой проблемой не справимся. Давайте подготовим обращение в Правительство и за помощью в этом вопросе», — поставил задачу Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Легенды хоккея сыграют на псковском льду
Проект реконструкции «Машиностроителя» готов к госэкспертизе
Накануне президентских выборов списки избирателей в Псковской области уточнят
Оргкомитет согласовал логотип Международных Ганзейских дней в Пскове
Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове
Ситуацию с отоплением в Гдове Александр Козловский назвал недопустимой
На выставке «От Кремля до Рейхстага» ждут жителей Псковской области
Лучница Александра Савенкова отправляется во Францию
Предвыборный сайт Путина начал работу

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Кино
10 января 12:29

Кто не плакал, тот бревно

Рецензия к фильму «Движение вверх»

Культура / Выставка
24 декабря 13:27

ART-ёлочка, зажгись!

В Пскове есть волшебное место, где живут подарки на любой вкус и кошелек

Культура / Наследие
13 декабря 10:57

Неудавшаяся столица

Иван Грозный едва не перенес свою резиденцию на север, в деревянную сказку, где снег лежит по пять месяцев