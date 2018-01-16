Ситуацию с отоплением в Гдове Александр Козловский назвал недопустимой

«На 15 января дров в котельной осталось до утра 16 января, - отметила директор муниципального предприятия. – МП«Смуравьево» неоднократно обращалось в администрацию района, лично к главе района Юрию Павлову, однако никаких действий со стороны администрации нет. Юридической работы с поставщиками со стороны районной администрации не ведется».

Директор МП «Смуравьево» (Гдовский район) Вера Трушина обратилась в адрес депутата Госдумы Александра Козловского в связи с ситуацией с отоплением в Гдове. 824 квартиры гдовичей и школа могут остаться без отопления. Депутат назвал ситуацию недопустимой.

К своему обращению в адрес Александра Козловского Вера Трушина приложила пакет документов, свидетельствующей о ее неоднократных обращениях к муниципальным властям по поводу ситуации с отоплением.

«Ежесуточный нормативный запас топлива на котельной Смуравьево на 15 января составляет 35 кубометров. На сегодняшний день топливо отсутствует», - констатирует Вера Трушина в письме от 15 января. Вечером вчерашнего дня, впрочем, удалось договориться о поддержке топливом со стороны райпо. Но этого запаса хватит только на два дня, а значит, с 18 января Гдов вновь может остаться без тепла.

«Ситуация, когда отопительный сезон оказывается под угрозой срыва, а люди замерзают, – недопустима, – считает Александр Козловский. – Прежнее руководство администрации Гдовского района договорилось с областными властями о выделении дотации на закупку дров в размере 5,5 млн рублей, которые были перечислены в муниципалитет. Остается вопрос, почему деньги у районных властей есть, а дров в котельной – нет».

Александр Козловский отметил, что, согласно федеральному закону № 131-ФЗ, полномочия по обеспечению теплоснабжением населения относятся к полномочиям органов местного самоуправления. «В начале января врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников проводил рабочую встречу с главой Гдовского района Юрием Павловым, на которой глава региона обратил внимание, что бесперебойная подача тепла в дома — зона особой ответственности главы района, и он должен держать ситуацию на личном контроле. Котельная не может существовать в полуаварийном режиме, когда сегодня непонятно, чем топить завтра», – подчеркнул депутат Госдумы.

«Сегодня же я направляю Юрию Павлову депутатский запрос по этой ситуации и жду от него немедленного ответа. Если же районная власть не в состоянии справиться с этой ситуацией, а к сожалению, именно это мы пока наблюдаем, то буду обращаться к губернатору, в надзорные органы. Эту проблему нужно решить незамедлительно, это жизнь и безопасность гдовичей», – заключил Александр Козловский.