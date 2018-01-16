Проект реконструкции «Машиностроителя» готов к госэкспертизе

Проектно-сметная документация по стадиону готовится к прохождению госэксперти-зы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день объем средств на реконструкцию предполагается в размере около 1 млрд 300 млн рублей. Из них из средств федерального бюджета предполагается получить 750 миллионов в 2018-2019 го-дах. Данную сумму планируется направить на первый этап реконструкции стадиона.

На первом этапе предполагается провести работы по реконструкции большой трибуны с обустройством подтрибунных помещений под легкоатлетический манеж, малой трибуны с обустройством залов для заня-тия фехтованием и велоспортом. Кроме того, предполагается замена травяного покрытия поля на искус-ственное, оборудование освещения, строительство входной группы и ограждения стадиона, замена инже-нерных сетей.

Второй этап реконструкции стадиона предполагается выполнить за счет средств инвесторов. Для привлече-ния рассматриваются различные варианты. Как рассказал глава Пскова Иван Цецерский, одним из вариан-тов, который широко используется в европейских странах, может быть предложение инвестору разместить на территории объекта реконструкции инфраструктуру спортивного профиля: небольшой хостел, магазины спорттоваров, питания для атлетов и другое. На сегодняшний день вопрос привлечения внебюджетных средств находится в работе.