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Культура

На выставке «От Кремля до Рейхстага» ждут жителей Псковской области

16 января 2018 года, 15:38

Выставка «От Кремля до Рейхстага» открылась в Великих Луках в честь 75-летия освобождения города от фашистов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Экспозиция подготовлена на основе фондовой коллекции графических работ Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (Музея Победы) и художественных произведений нашего музея», — рассказала директор Краеведческого музея города Великие Луки Татьяна Случаева.

Из коллекции московского музея представлены 40 репродукций работ военных художников, демонстрирующих основные баталии по дороге от стен Кремля до Бранденбургских ворот в Берлине.

Со своей стороны краеведческий музей выставил картины великолукских авторов — Алексея Большакова, Александра Власова, Аркадия Сизаска. Местные полотна посвящены освобождению Великих Лук в январе 1943 года, послевоенному времени и восстановлению города.

Также посетители выставки могут увидеть документальную хронику великолукской наступательной операции и фильм о подвиге юного красноармейца, Героя Советского Союза Александра Матросова в бою за деревню Чернушку Локнянского района.

Здесь же можно познакомиться с найденными великолукскими поисковиками личными вещами солдат Красной Армии, павших за Великие Луки.

«Это уже четвертый совместный выставочный проект нашего музея и Музея Победы», — отметила Татьяна Случаева и добавила, что выставка будет работать до 5 марта.

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