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Спорт

Легенды хоккея сыграют на псковском льду

16 января 2018 года, 19:22

По информации сообщества «Псковский хоккей», в город приедут прославленные советские и российские хоккеисты — олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта.

Команда «Легенды хоккея» на арене псковского Ледового дворца сыграет суперматч на призы «Псковского землячества в Москве». Соперничать «Легенды хоккея» будут со сборной ветеранов Псковской области. Также прославленные хоккеисты проведут мастер-классы для воспитанников детской школы «Торнадо».

Напомним, в прошлый раз «Легенды хоккея» заглядывали в Псков в 2015 году и сыграли несколько товарищеских матчей с лучшими командами области. 

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