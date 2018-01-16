Легенды хоккея сыграют на псковском льду

По информации сообщества «Псковский хоккей», в город приедут прославленные советские и российские хоккеисты — олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта.

Команда «Легенды хоккея» на арене псковского Ледового дворца сыграет суперматч на призы «Псковского землячества в Москве». Соперничать «Легенды хоккея» будут со сборной ветеранов Псковской области. Также прославленные хоккеисты проведут мастер-классы для воспитанников детской школы «Торнадо».

Напомним, в прошлый раз «Легенды хоккея» заглядывали в Псков в 2015 году и сыграли несколько товарищеских матчей с лучшими командами области.