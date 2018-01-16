Лучница Александра Савенкова отправляется во Францию

Мастер спорта международного класса по стрельбе из блочного лука Александра Савенкова на этой неделе примет участие в очередном этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который пройдет на этот раз во французском Ниме. После предыдущих этапов Савенкова идет на 6-м месте, а в общем мировом рейтинге занимает 15-ю строчку.

Перед мировым стартом лучница завоевала серебро Кубка России в Орле, а в понедельник, 15 января, там же стала победительницей международного открытого старта. Далее в Орле начнутся чемпионат и первенство России, где Савенкова не примет участие по причине участия в мировом старте.

Однако великолукская школа лука будет там представлена. А женская команда Псковской области и вовсе подойдет к старту в отличном настроении — сборная в составе Киры Андреевой, Софьи Фадеевой и Ники Снетковой на Кубке России завоевала третью строчку.