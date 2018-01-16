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Культура

Поток туристов в Псковской области больше, чем видно в статистике — Юлия Белобородова

16 января 2018 года, 12:08

Поток туристов в Псковской области больше, чем отражает официальная статистика, считает первый заместитель председателя комитета региона культуры Юлия Белобородова.

«Наблюдение и учёт развития отрасли туризма мы начали вести с 2009 года, поэтому сегодня можно говорить об определённой динамике. Например, тогда туристический поток в Псковскую область составлял порядка 239 тысяч человек. К сожалению, с тех пор принцип подсчёта туристов не поменялся», - отметила она в интервью ПАИ. - Туркомпании, региональные и федеральные органы власти по-прежнему пытаются решить: каким образом считать туристов, прибывающих в регион».


Фото Андрея Степанова
«Цифры, которыми мы оперируем, - данные от коллективных средств размещения, данные Росстата. Прогнозируемая цифра туристов, посетивших регион в 2017 году, составляет 380 тысяч человек. Это тоже информация, которую даёт Росстат, - уточнила она. - Но если посмотреть на реальный поток, а мы, например, считаем и входные билеты в музеи, то, например, на новогодних праздниках только в Изборске побывали 7 тысяч человек. Поэтому туристов у нас гораздо больше, чем получается по официальным данным».

«Росстат делает свою выборку, а у нас в региональной туристической сфере работают в основном микропредприятия, которые, по нормам, подают свои отчёты раз в пять лет. В итоге цифры у Росстата выходят весьма сомнительные», - считает Юлия Белобородова. - Их, как минимум, надо умножать на два. Это общефедеральная проблема. Минкульт прикладывал усилия к тому, чтобы изменить ситуацию, поменять методику и формы, но, к сожалению, Росстат навстречу не пошёл. Мы с Минкультом и муниципалитетами пытаемся мониторить ситуацию самостоятельно, оценивать происходящее, опираясь на объекты показа: это хоть какая-то возможность «потрогать» туристический поток руками».

Полностью интервью Юлии Белобородовой «Туристов больше, чем видно по отчётам» читайте здесь.

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