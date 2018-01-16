До 1 февраля выпускникам нужно подать заявление на участие в ЕГЭ

До 1 февраля необходимо подать заявление желающим принять участие в ЕГЭ 2018 года. В заявлении должны быть перечислены предметы, по которым участник планирует сдавать экзамены. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Указать можно любое количество предметов. Два экзамена - русский язык и математика - являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе. Выбор должен быть основан на том, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ и какие предметы будут засчитываться вузом в качестве вступительных испытаний в каждом конкретном случае. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» (ул. 23 Июля, д.13).

Заявления подаются обучающимися, выпускниками прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными представителями), или уполномоченными лицами на основании доверенности.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля.