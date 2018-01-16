Псковичка про врача-офтальмолога: Господь сотворил чудо её золотыми руками

«Выражаю искреннюю благодарность врачу-офтальмологу Череватенко Светлане Олеговне за неравнодушное отношение, за успешную операцию и за правильно поставленный диагноз, на который не обращали внимания другие специалисты. Господь сотворил чудо ее золотыми руками. Желаю Светлане Олеговне и всему медицинскому персоналу офтальмологического отделения Псковской областной больницы вступить в новый год со светлой надеждой, душевной радостью и в добром здравии. Низкий поклон вам за выбор профессии, требующей огромной ответственности и напряжения».
Петрова Е.А., Псков