Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичка про врача-офтальмолога: Господь сотворил чудо её золотыми руками

16 января 2018 года, 10:51

«Выражаю искреннюю благодарность врачу-офтальмологу Череватенко Светлане Олеговне за неравнодушное отношение, за успешную операцию и за правильно поставленный диагноз, на который не обращали внимания другие специалисты. Господь сотворил чудо ее золотыми руками. Желаю Светлане Олеговне и всему медицинскому персоналу офтальмологического отделения Псковской областной больницы вступить в новый год со светлой надеждой, душевной радостью и в добром здравии. Низкий поклон вам за выбор профессии, требующей огромной ответственности и напряжения».

Петрова Е.А., Псков

КАК ПОБЛАГОДАРИТЬ МЕДИКА?

Каждую неделю в редакцию «Псковской правда» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам.

Мы уверены, что доктора и фельдшеры, медсестры и санитарки заслуживают уважения. Общеизвестно, что в Псковской области не хватает медицинского персонала, поэтому не будет преувеличением сказать: те, кто ежедневно надевают белый халат и заступают на смену, достойны наших добрых слов. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Легенды хоккея сыграют на псковском льду
Проект реконструкции «Машиностроителя» готов к госэкспертизе
Накануне президентских выборов списки избирателей в Псковской области уточнят
Оргкомитет согласовал логотип Международных Ганзейских дней в Пскове
Названы даты проведения Международных Ганзейских Дней в Пскове
Ситуацию с отоплением в Гдове Александр Козловский назвал недопустимой
На выставке «От Кремля до Рейхстага» ждут жителей Псковской области
Лучница Александра Савенкова отправляется во Францию
Предвыборный сайт Путина начал работу

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Спасибо медикам
Каждую неделю в редакцию «ПП» поступают звонки от жителей региона с благодарностью медработникам. Чтобы ваша благодарность попала на страницы газеты, не нужно ничего писать. Всего-то нужно набрать номер телефона редакции и сказать спасибо.

Звоните по телефону 8 (8112) 57-31-23 и выражайте благодарность своим медикам.

Общество
16 января 14:04

Особый путь

Сотрудники псковской прокуратуры отметили профессиональный праздник

Общество / Коммуналка
16 января 12:20

В минус

Читательница спрашивает, почему у нее уменьшается льгота по «коммуналке»

Общество / Семья
16 января 12:13

Пособие на второго

Псковичи получили возможность обналичивать деньги материнского капитала