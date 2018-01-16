Жители Красногородска: на приёме у Нины Михайловны дети никогда не плачут

«Хотим поблагодарить медработников Красногородской поликлиники. В первую очередь, работников регистратуры — замечательных женщин Надежду Катину и Ирину Ваталеву. Они всегда встречают нас, пациентов, вежливо, с улыбкой, быстро выдают номерки. Хочется отметить также медсестру детского отделения Нину Михайлову. Это искренне любящий детей человек. У нее на приеме дети никогда не плачут. Благодарим процедурную медсестру Валентину Добрынину. В нашей Красногородской больнице работает дневной стационар, его возглавляет профессиональный внимательный доктор Роман Михайлович Алфёренков, также работает прекрасная медсестра Марина Крамаренко, санитарка многодетная мама Юля. Хочется пожелать, чтобы наш дневной стационар жил и процветал. Всех с праздником!»

Смирнова З., Трофимов А., Гаврилова З., Ефимова Е., Макеев В., Красногородск