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Происшествия

Молодая девушка обокрала 83-летнюю старушку в городе на Ловати

16 января 2018 года, 10:32

18-летнюю великолучанку подозревают в краже денег у старушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

15 января в Великих Луках около 14 часов у дома по проспекту Гагарина к 83-летней пенсионерке подошла девушка и предложила помочь поднести ей сумку до квартиры. В подъезде незнакомка незаметно вытащила из сумки старушки кошелек, в котором было более 5 тысяч рублей. После чего преступница скрылась.

Подозреваемой оказалась безработная великолучанка, которая и ранее не отличалась законопослушным поведением.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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