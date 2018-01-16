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Политика / Выборы

ВЦИОМ опубликовал первые рейтинги и антирейтинги президентской избирательной кампании

16 января 2018 года, 09:20

ВЦИОМ запустил специальный исследовательский проект к президентским выборам-2018. Данные публикуются по опросам «ВЦИОМ-Спутник» (с начала 2018 г. ежедневно опрашивается 1000 человек).

По последним данным, сообщает ВЦИОМ, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье),готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина – 7,2%, за Владимира Жириновского – 4,7%, за Ксению Собчак – 1,0%, за Григория Явлинского – 0,6%, за Бориса Титова – 0,3%.

В антирейтинге кандидатов лидирует Ксения Собчак: 89,8% наших сограждан сказали, что не отдадут свой голос за нее. 

В начале года информированность граждан о выборах выросла до 85% - такова доля тех, кто знает, что голосование должно пройти в марте 2018 года. Декларируемая явка на данный момент составляет 67% (такова доля россиян, изъявляющих определенную готовность принять участие в выборах президента России в марте 2018 г., - ответ «точно приму»). Интерес к предстоящим выборам выражают 75% опрошенных.

С учетом явки (по ответам тех, кто точно планирует пойти на выборы), показатели в рейтинге кандидатов следующие: по Владимиру Путину – 81,1%, по Павлу Грудинину – 7,6%, по Владимиру Жириновскому – 4,2%, по Ксении Собчак – 0,7%, по Григорию Явлинскому – 0,6%. По Борису Титову – 0,4%.

Почти две трети опрошенных (64%) уверены, что предвыборная борьба между кандидатами проходит честно и открыто. Около трети россиян (34%) считают, что выборы пройдут честно, 46% предполагают незначительные нарушения (которые не окажут влияния на общий итог выборов) и 17% - что результаты будут серьезно искажены. 

Оценивая работу СМИ по освещению избирательной кампании, 68% респондентов сказали, что в целом предоставляемой информации о выборах достаточно. При этом 51% опрошенных не хватает информации о предвыборных программах кандидатов. Еще 61% отметил, что СМИ объективны и беспристрастны в освещении этой темы. 

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