Скончался Виктор Ампилов

На 73-м году жизни скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Ампилов. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«La vida es triste Venancio”, eso no corre conmigo, mientras haya “chinas” “güenas” la vida es vida, mi amigo. Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в посте.