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Политика

Скончался Виктор Ампилов

16 января 2018 года, 09:00

На 73-м году жизни скончался лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Ампилов. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

«La vida es triste Venancio”, eso no corre conmigo, mientras haya “chinas” “güenas” la vida es vida, mi amigo. Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в посте.

Виктор Ампилов был одним из самых ярких лидеров левых 1990-х годов
komunism.narod.ru
Ампилов был госпитализирован 13 января, после инсульта, находился в состоянии комы и скончался, не приходя в сознание.

Виктор Анпилов родился в 1945 году в Краснодарском крае, после окончания ремесленного училища работал на комбайновом заводе. После службы в Советской армии поступил в МГУ на международное отделение факультета журналистики. Был в заграничных командировках на Кубе и в Никарагуа. Работал в печатных изданиях Подмосковья, затем в Главной редакции радиовещания на страны Латинской Америки Гостелерадио СССР. В 1972 году вступил в КПСС.

Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 1990-х годов, напоминает ria.ru. Он стал одним из создателей движения «Трудовая Россия», с 1992 года занимал пост председателя исполнительного комитета, затем почетного председателя. После распада СССР активно критиковал первого президента России Бориса Ельцина, во время октябрьских событий 1993 года поддержал Верховный Совет.

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