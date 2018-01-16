Водителям и пешеходам в Пскове снова напомнили про гололёд

Изменившиеся погодные условия на территории Псковской области могут осложнить дорожную обстановку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Водителей просят не забывать о необходимости заранее притормаживать возле пешеходных переходов, перед поворотами и перекрестками. Им советуют двигаться с той скоростью, которая позволяет полностью контролировать транспортное средство, особенно при гололедице. Она должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Пешеходам напоминают, что автомобиль нельзя остановить мгновенно. Их просят не выходить на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, строений и других объектов, которые не позволяют водителю вас заметить. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

Родителей призывают провести со своим ребенком беседу о правилах безопасного поведения на улице прежде, чем он пойдет на прогулку. При перевозке детей в автомобиле используйте детские удерживающие устройства.