Центральные научно-реставрационные проектные мастерские займутся разработкой научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово (Псковский район). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России.
Конкурсная комиссия дирекции выбрала проектировщика из пяти заявок на сайте госзакупок. С ним будет заключен государственный контракт на 3,8 млн руб. Срок окончания работ — 31 августа 2018 года.
В настоящий момент храм находится в остро аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря врио губернатора Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальное учреждение.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово является единственным сохранившимся до наших дней памятником псковской монументальной живописи 15 века. В нем хранятся фрагменты уникальных фресок, выполненных по сухой штукатурке в технике «а секко» и содержащих выдающиеся сюжеты. Противоаварийные работы на храмовой живописи были проведены в прошлом году.