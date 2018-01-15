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Культура / Наследие

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ

15 января 2018 года, 19:29

Центральные научно-реставрационные проектные мастерские займутся разработкой научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово (Псковский район). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на Северо-Западную дирекцию по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры России.

Посещение Мелётовского храма стало одним из первых шагов Михаила Ведерникова на посту главы региона
Андрей Степанов

Конкурсная комиссия дирекции выбрала проектировщика из пяти заявок на сайте госзакупок. С ним будет заключен государственный контракт на 3,8 млн руб. Срок окончания работ — 31 августа 2018 года.

В настоящий момент храм находится в остро аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря врио губернатора Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальное учреждение.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелётово является единственным сохранившимся до наших дней памятником псковской монументальной живописи 15 века. В нем хранятся фрагменты уникальных фресок, выполненных по сухой штукатурке в технике «а секко» и содержащих выдающиеся сюжеты. Противоаварийные работы на храмовой живописи были проведены в прошлом году.

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