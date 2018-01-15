Конкурсная комиссия дирекции выбрала проектировщика из пяти заявок на сайте госзакупок. С ним будет заключен государственный контракт на 3,8 млн руб. Срок окончания работ — 31 августа 2018 года.

В настоящий момент храм находится в остро аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря врио губернатора Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальное учреждение.