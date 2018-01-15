Михаил Ведерников сообщил, что в преддверии события к нему обратились представители фракций КПРФ и «Единой России» в Псковском областном Собрании, а также регионального отделения Российского Военно-исторического общества с просьбой провести ряд мероприятий к юбилейной дате.

«Я, безусловно, это предложение поддержал и принял решение о создании оргкомитета. Он необходим для того, чтобы мероприятия прошли на высоком организационном уровне», — сказал Михаил Ведерников, открывая заседание.

Глава региона обратил внимание членов оргкомитета на то, что первые отряды Красной армии формировались из добровольцев. «Как вы знаете, Указом Президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом волонтерства и добровольчества. Считаю целесообразным провести в рамках 100-летнего юбилея форум добровольцев межрегионального, северо-западного или всероссийского уровня», — предложил Михаил Ведерников и поручил членам оргкомитета подумать над форматом мероприятия.