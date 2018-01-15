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Общество / Армия

Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии

15 января 2018 года, 19:09

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).

Михаил Ведерников предложил придать областной статус мероприятиям памяти подвига Александра Матросова
Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Михаил Ведерников сообщил, что в преддверии события к нему обратились представители фракций КПРФ и «Единой России» в Псковском областном Собрании, а также регионального отделения Российского Военно-исторического общества с просьбой провести ряд мероприятий к юбилейной дате.

«Я, безусловно, это предложение поддержал и принял решение о создании оргкомитета. Он необходим для того, чтобы мероприятия прошли на высоком организационном уровне», — сказал Михаил Ведерников, открывая заседание.

Глава региона обратил внимание членов оргкомитета на то, что первые отряды Красной армии формировались из добровольцев. «Как вы знаете, Указом Президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом волонтерства и добровольчества. Считаю целесообразным провести в рамках 100-летнего юбилея форум добровольцев межрегионального, северо-западного или всероссийского уровня», — предложил Михаил Ведерников и поручил членам оргкомитета подумать над форматом мероприятия.


Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Кроме того, считает глава региона, необходимо придать областной статус мероприятиям, которые традиционно проходят на территории Локнянского района и посвящены подвигу Александра Матросова. В этом году 23 февраля подвигу исполняется 75 лет. «Важно привлечь к этим мероприятиям максимальное внимание средств массовой информации, в том числе федеральных. Одним из актуальных форматов может стать форум блогеров или блог-тур, который будет приурочен к этой дате. Событийная повестка достаточно интересная и насыщенная. Нам есть что показать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Александр Седунов рассказал, как развивались события в феврале 1918 года
Сергей Герасимов, пресс-служба администрации Псковской области
Начальник областного управления образования Александр Седунов, внук Петра Архиповича Николаева (автора исторических исследований о Красной Армии, который стоял у истоков создания памятника в Крестах), рассказал об исторических событиях, произошедших в 1918 году под Псковом. «Место, где установлен памятник в Крестах, вошло в героическую историю нашей страны. Здесь был первый боевой рубеж и первые подвиги, которые совершили в 1918 году наши бойцы», — отметил он и добавил, что первые отряды, сформированные под Псковом, стали основой для будущей армии. За один день в Пскове добровольно записались в отряды порядка 450 человек. Всего из Псковской области в Красную армию в тот год пошли около 12 тысяч добровольцев.

Члены оргкомитета также обсудили план празднования 100-летия Красной армии. Так, командование 76-йдесантно-штурмовой дивизии предложило провести различные мероприятия в четырех городах Псковской области: Пскове, Великих Луках, Острове и Печорах. В их число вошли возложение гирлянд Воинской славы, венков и цветов, торжественные марши военнослужащих, плац-концерты и демонстрация военной техники, вооружения и специальной одежды. Другие участники совещания также высказали свои предложения.

Подводя итоги обсуждения, Михаил Ведерников поручил членам оргкомитета и ответственным органам исполнительной власти подготовить и направить предложения в областной план с учетом пожеланий общественных, ветеранских и других организаций. Следующее заседание оргкомитета намечено на 23 января.

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