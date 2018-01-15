Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
«Я, безусловно, это предложение поддержал и принял решение о создании оргкомитета. Он необходим для того, чтобы мероприятия прошли на высоком организационном уровне», — сказал Михаил Ведерников, открывая заседание.
Глава региона обратил внимание членов оргкомитета на то, что первые отряды Красной армии формировались из добровольцев. «Как вы знаете, Указом Президента Владимира Путина 2018 год объявлен Годом волонтерства и добровольчества. Считаю целесообразным провести в рамках 100-летнего юбилея форум добровольцев межрегионального, северо-западного или всероссийского уровня», — предложил Михаил Ведерников и поручил членам оргкомитета подумать над форматом мероприятия.
Члены оргкомитета также обсудили план празднования 100-летия Красной армии. Так, командование 76-йдесантно-штурмовой дивизии предложило провести различные мероприятия в четырех городах Псковской области: Пскове, Великих Луках, Острове и Печорах. В их число вошли возложение гирлянд Воинской славы, венков и цветов, торжественные марши военнослужащих, плац-концерты и демонстрация военной техники, вооружения и специальной одежды. Другие участники совещания также высказали свои предложения.
Подводя итоги обсуждения, Михаил Ведерников поручил членам оргкомитета и ответственным органам исполнительной власти подготовить и направить предложения в областной план с учетом пожеланий общественных, ветеранских и других организаций. Следующее заседание оргкомитета намечено на 23 января.