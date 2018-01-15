В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую краже из магазина. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании сигнализации в магазине на Рижском проспекте. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 20-летнюю гражданку, которая похитила из торгового зала одежду и парфюмерию.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.