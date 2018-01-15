В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В связи с этим спасатели просят псковичей быть максимально осторожными. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В ритуальных действах праздника есть традиция, согласно которой следует трижды окунуться в полынью с головой. Учитывая не строгость этого действа, врачи настоятельно рекомендуют пренебречь нырянием, ограничившись лишь омовением в проруби, ведь мокрая голова на холоде может стать причиной множества заболеваний вплоть до развития менингита. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и не больше, чем на 10-15 секунд. Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма!

Не рекомендуются прыжки в воду, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Помните, что пребывание в ледяной воде у незакалённых людей может привести к общему переохлаждению организма. При его первых признаках – ознобе, синюшности кожных покровов, губ, боли в пальцах рук и ног – человеку необходимо немедленно оказать помощь. При легкой степени переохлаждения также рекомендуется выполнить интенсивные физические упражнения. В случае среднего и тяжелого переохлаждения – растереть шерстяной тканью, сделать массаж всего тела. Затем тепло одеть, уложить в кровать. Согревание должно быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур.