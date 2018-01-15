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Общество

Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей

15 января 2018 года, 14:05

Немалые неприятности доставил своему знакомому житель Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Со 2 по 4 января в доме по улице Советской в деревне Поречье после новогоднего застолья у 30-летнего мужчины украли банковскую карту.

Подозреваемого полицейские нашли довольно быстро. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель, 1980 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что с похищенной у приятеля банковской карты подозреваемый в Великих Луках снял в банкомате 38 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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