Немалые неприятности доставил своему знакомому житель Великолукского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Со 2 по 4 января в доме по улице Советской в деревне Поречье после новогоднего застолья у 30-летнего мужчины украли банковскую карту.

Подозреваемого полицейские нашли довольно быстро. Им оказался безработный, ранее судимый местный житель, 1980 года рождения. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что с похищенной у приятеля банковской карты подозреваемый в Великих Луках снял в банкомате 38 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.