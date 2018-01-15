Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

15 января 2018 года, 13:35

Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко вместе с начальником ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Сергеем Ивановым провёл в школах деревень Крупп и Киршино «Урок безопасности на дорогах». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Депутат рассказал ученикам Киршинской и Круппской школ о необходимости использования световозвращающих элементов – фликеров, которые делают пешехода заметнее на дороге в тёмное время суток.

Для наглядности детям продемонстрировали видеофильм, снятый сотрудниками Печорского отдела ГИБДД совместно с активистами районного молодёжного центра. Затем школьники и педагоги получили в подарок фликеры, а Виктор Остренко задал ученикам «домашнее задание» – рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам о важности использования светоотражающих элементов для обеспечения безопасного передвижения по дорогам в тёмное время суток.

«Мы пытаемся сформировать у школьников ответственное отношение к обязанностям пешехода, объяснить, что они также являются участниками дорожного движения, а самое главное, защитить детей от возможных дорожно-транспортных происшествий», - рассказал Виктор Остренко о цели акции.

Депутат сообщил, что планирует провести подобные уроки во всех школах Палкинского и Печорского районов на территории своего избирательного округа.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
15 января 17:40

Честные и послушные

Псковским пенсионерам помогают новые тимуровцы

Общество
15 января 17:03

«Псковская правда» запустила новый сайт

Удобнее, проще, доступнее

Общество
11 января 20:00

«Мы ничего не разрушаем»

В Мирожском монастыре полным ходом идут строительные работы