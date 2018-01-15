Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко вместе с начальником ОГИБДД МО МВД России «Печорский» Сергеем Ивановым провёл в школах деревень Крупп и Киршино «Урок безопасности на дорогах». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Депутат рассказал ученикам Киршинской и Круппской школ о необходимости использования световозвращающих элементов – фликеров, которые делают пешехода заметнее на дороге в тёмное время суток.

Для наглядности детям продемонстрировали видеофильм, снятый сотрудниками Печорского отдела ГИБДД совместно с активистами районного молодёжного центра. Затем школьники и педагоги получили в подарок фликеры, а Виктор Остренко задал ученикам «домашнее задание» – рассказать своим родителям, бабушкам и дедушкам о важности использования светоотражающих элементов для обеспечения безопасного передвижения по дорогам в тёмное время суток.

«Мы пытаемся сформировать у школьников ответственное отношение к обязанностям пешехода, объяснить, что они также являются участниками дорожного движения, а самое главное, защитить детей от возможных дорожно-транспортных происшествий», - рассказал Виктор Остренко о цели акции.

Депутат сообщил, что планирует провести подобные уроки во всех школах Палкинского и Печорского районов на территории своего избирательного округа.