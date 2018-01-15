Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Девочку в блестящей шапке ищут в Псковской области (ФОТО)

15 января 2018 года, 12:42

Разыскивается 14-летняя жительница Великолукского района, которая 9 января ушла из дома в деревне Никулино Великолукского района и пропала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.


Фото пресс-службы областного УМВД
Приметы

Среднего роста, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы длинные, темно-русые.

Была одета

Синие джинсы, короткая темно-синяя куртка, черные сапоги, серая шапка с блестками. Размер обуви – 40-41. При себе может иметь белую сумку.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Алины, просьба позвонить в отдел полиции по телефонам: 3-74-77, 8-911-881-25-68 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой

Происшествия
7 ноября 16:02

Полковник-афганец пропал по пути в госпиталь

Александра Соловьева неделю искали родственники, полиция и волонтеры