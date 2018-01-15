Разыскивается 14-летняя жительница Великолукского района, которая 9 января ушла из дома в деревне Никулино Великолукского района и пропала. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приметы

Среднего роста, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы длинные, темно-русые.

Была одета

Синие джинсы, короткая темно-синяя куртка, черные сапоги, серая шапка с блестками. Размер обуви – 40-41. При себе может иметь белую сумку.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Алины, просьба позвонить в отдел полиции по телефонам: 3-74-77, 8-911-881-25-68 или 02.