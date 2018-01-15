В Пскове приступили к демонтажу новогоднего убранства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета. Начинается демонтаж центральной городской ёлки и растяжек на Ольгинском мосту. Чтобы полностью разобрать ёлку, подрядчику потребуется 3-4 дня.

С 20 января по 25 января поэтапно будут убраны новогодние украшения с Октябрьского проспекта, улиц Некрасова, Я. Фабрициуса, Юбилейной. С 26 января приступят к снятию консолей на Рижском проспекте. До 29 января будут разобраны светодиодные конструкции в Детском парке и светящийся куб на улице Пушкина.