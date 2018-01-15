Трудовой договор с главврачом Великолукской больницы Игорем Залепой прекращен с 15 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Решение об увольнении принято в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 Трудового Кодекса Российской Федерации и обусловлено рядом обстоятельств, в том числе недостатками в организации работы учреждения», — пояснил руководитель Государственного комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Игорь Потапов.

Он также добавил, что жители Великих Лук неоднократно жаловались на качество оказания медицинских услуг в Великолукской межрайонной больнице. Население выражало недовольство нехваткой участковых врачей, трудностью записи к узким специалистам и на различные виды функциональной диагностики, а также ненадлежащим лекарственным обеспечением и необходимостью закупки препаратов пациентами за свой счет.