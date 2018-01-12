Избирательный штаб Владимира Путина собрал необходимое количество подписей для его регистрации в качестве кандидата на выборах президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, к утру 12 января удалось собрать 408 тыс. 349 подписей.

Отметим, что сбор подписей продолжается. Он организован также в Пскове и Великих Луках. 14 января, по решению секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, партия предоставит свои площадки в общественных приемных для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. В Псковской области в этой работе будут задействованы общественные приёмные в Пскове (улица Гоголя, 9) и Великих Луках (проспект Ленина, 37).

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В таком случае ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе. Максимальное число подписей закон не регламентирует. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.