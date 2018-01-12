Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Штаб Путина собрал подписи, необходимые для выдвижения в президенты

12 января 2018 года, 17:35

Избирательный штаб Владимира Путина собрал необходимое количество подписей для его регистрации в качестве кандидата на выборах президента России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, к утру 12 января удалось собрать 408 тыс. 349 подписей.

Отметим, что сбор подписей продолжается. Он организован также в Пскове и Великих Луках. 14 января, по решению секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, партия предоставит свои площадки в общественных приемных для сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. В Псковской области в этой работе будут задействованы общественные приёмные в Пскове (улица Гоголя, 9) и Великих Луках (проспект Ленина, 37).

Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В таком случае ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысяч в одном регионе. Максимальное число подписей закон не регламентирует. Сбор подписей в поддержку Путина стартовал 5 января.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Выбираем президента России
Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм

Политика / Выборы
27 декабря 09:24

Голосование по маркам

Выбор президента можно будет сделать на любом участке