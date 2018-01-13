В ночь на 13 января Центральная избирательная комиссия России завершила прием документов от претендентов на пост президента страны. Таким образом, закончился этап выдвижения.

Как пишет РИА Новости, 12 января глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком получил уведомления о проведении мероприятий по выдвижению кандидатов на пост президента РФ от 70 субъектов выдвижения, из них 24 — от партий, а остальные — от граждан. По словам председателя комиссии, из 46 заявленных потенциальных самовыдвиженцев к 12 января документы подали 15 кандидатов, двое из которых прошли этап выдвижения и открыли специальные избирательные счета, что позволило им приступить к сбору подписей.

Для участия в выборах кандидатам от непарламентских партий нужно собрать по 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – по 300 тысяч. Приём подписных листов ЦИК РФ будет вести до 18:00 31 января. После этого у комиссии будут 10 дней на проверку, у каждого кандидата будут проверять по 60 тыс. подписей.

К 10 февраля будет определён окончательный состав участников президентских выборов.

С 17 февраля начнётся период агитации в СМИ.

Выборы президента России пройдут 18 марта.