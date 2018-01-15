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Спорт

Новый бойцовский клуб появился в Пскове

15 января 2018 года, 09:59

В Пскове открылся новый клуб для занятий бойцовскими видами спорта, такими как бокс, Кудо, грэпплинга и спортивная борьба. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это долгожданное и по-настоящему праздничное событие. Псковские спортсмены получили современную, удобную площадку для тренировок, обучения и проведения соревнований самого высокого класса», - отметил на церемонии открытия заместитель Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко.

«Именно такие комплексы, как этот, должны объединять всех, кто любит спорт и стремится покорять спортивные вершины», - подчеркнул председатель Государственного комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

«В нашем городе появился новый спортивный клуб, который будет способствовать развитию спорта и здорового образа жизни в нашем городе, - отметил глава Пскова Иван Цецерский. - Искренне желаю всем спортсменам совершенствовать свое мастерство, добиваться побед, прославлять спорт и наш город. Искренне верю, что мы будем ещё чаще видеть псковских спортсменов на международных спортивных аренах». Глава Пскова также поблагодарил всех тех, кто принимал участие в реализации проекта.

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