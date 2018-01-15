В начале этой недели юристы NLF Group и Lex Borealis в намерены подать иски к Apple в интересах ряда российских пользователей, которые столкнулись с преднамеренным замедлением работы смартфонов iPhone предыдущих поколений. Об этом сообщает «Коммерсант».

Заявления планируется подать в Тверской суд Москвы и другие суды. Первый пул истцов составляет около 10 человек. В юридических компаниях признают, что процесс будет сложный, ведь предстоит доказать злонамеренность действий Apple.

Представители истцов считают, что замедление работы Ipnone по федеральному закону «О защите прав потребителей» должно быть истолковано как «очевидный недостаток товара».

Напомним, в конце декабря 2017 года появилась информация о том, что Apple намеренно тормозит работу телефонов прошлых поколений. Корпорация в ответ распространила письмо, в котором признала этот факт, пояснив, что замедляла работу iPhone для продления срока их службы и избежания внезапных отключений. Кроме того, в Apple обещали снизить стоимость негарантийной замены батареи с $79 до $29.