Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич 1969 года рождения.

В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии.

С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его местонахождение до настоящего времени не установлено.