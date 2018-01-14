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Происшествия

Опубликовано фото пропавшего два с половиной года назад псковича

14 января 2018 года, 11:01

Уголовным розыском УМВД России по городу разыскивается житель областного центра Кадров Валерий Аркадьевич 1969 года рождения.

В мае месяце 2015 года родственники видели его последний раз по месту проживания в доме по улице Советской армии.

С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит, И его местонахождение до настоящего времени не установлено.


Фото пресс-службы областного УМВД
Приметы

На вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Важно

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого Кадрова Валерия Аркадьевича, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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