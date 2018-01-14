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Общество

Мошенники для обмана псковичей используют данные сотрудников налоговой

14 января 2018 года, 10:21

Участились случаи мошеннических действий, которые совершаются от имени налоговых органов Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального Управления Федеральной налоговой службы

Мошенники звонят руководителям коммерческих структур, представляясь руководством инспекции, и предлагают за определенное денежное вознаграждение оказать содействие в решении возникающих проблем налогоплательщиков. За оказанные услуги требуют перечислить деньги на расчетный счёт.

«Обращаем внимание, что налоговые органы Псковской области не имеют ни какого отношения к указанным действиям. В данном случае налицо все признаки мошеннических действий неизвестных лиц в отношении налогоплательщиков с использованием данных должностных лиц налоговых органов», - предупреждают в УФНС.

Конкретно

Управление просит информацию о фактах совершения мошеннических действий сообщать в правоохранительные органы, а также по телефонам УФНС России по Псковской области: 8 (8112) 699-200, 8 (811) 699-274.

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