Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Торговый комплекс «Акваполис» эвакуировали в Пскове

13 января 2018 года, 16:50

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области , в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» сработала пожарная сигнализация.

- Кто-то разбил стекло , защищающее тревожную кнопку, и нажал ее, сигнализация включилась, сообщение поступило дежурному, а в ТРК было объявлено об эвакуации. Спасатели сразу выехали на место. Никакого возгорания не было обнаружено. На фотографии, размещенной в соцсетях, над крышей ТРК «Акваполис» не дым, а, возможно, какой-то пар, - отметили в пресс-службе ведомства.

Акваполис работает в штатном режиме.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Проектом по сохранению храма в Мелётово займутся ЦНРПМ
Блог-тур и форум добровольцев может пройти в Псковской области в 100-летнюю годовщину Красной Армии
Одежду и парфюмерию украла девушка из магазина на Рижском проспекте
Как правильно купаться на Крещение, рассказали псковичам
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Псковской области
День образования Следственного комитета отмечают на Псковщине
Первый заместитель прокурора области ждёт вопросов от новосокольчан
Великолукский вор обналичил чужую карту на 38 тысяч рублей
Виктор Остренко призвал печорских школьников носить фликеры

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия
15 ноября 11:22

Выжил один

В Новоржевском районе перевернулась лодка с рыбаками

Происшествия / ЧП
17 ноября 11:01

Невельский стрелок

Военный пенсионер застрелил двух участковых и покончил с собой

Происшествия
7 ноября 16:02

Полковник-афганец пропал по пути в госпиталь

Александра Соловьева неделю искали родственники, полиция и волонтеры