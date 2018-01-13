По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова замглавы региона Александр Кузнецов посетил в Печорах два новых многоквартирных дома, построенных для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщает сайт администрации области, от жильцов обоих домов поступают жалобы на качество строительных работ.

Первый дом — трехэтажный, на улице Сельской, 1, — сдан в эксплуатацию 23 ноября прошлого года. В нем для участников адресной программы выделили 38 квартир. Сейчас подрядчик устраняет в здании недоделки строительства по гарантии.

Второй дом — восьмиквартирный, расположен по адресу: улица Сельская, 10. На сегодня подрядчик заменил временное электрическое отопление на газовое и провел в дом горячую воду. Также по гарантии строители продолжают ликвидировать дефекты штукатурки, вентиляции подвального помещения и организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На обоих объектах вице-губернатор оценил объем и качество проделанных работ.

-Что касается дома на Сельской, 1, то его готовность высокая. Приёмку дома запланировали на 22 января и обязательно проведем ее вместе с собственниками жилья. Что касается второго дома, то работы также ведутся, просто по некоторым позициям нужно чуть больше времени для исправления ситуации. Буду держать вопрос на контроле до полного устранения всех недочетов, — сказал вице-губернаторпо итогам осмотра жилых домов.