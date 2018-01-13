За прошедшие сутки в Псковской области спасатели ликвидировали 5 техногенных пожаров.

О возгорании в автобусе в деревне Торчилово, Гультяевской волости Пустошкинского района сообщили в 15. 20 12 января . Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В этот же день горел цех ОАО «ПЗМП» по адресу: г. Псков, ул. Индустриальная. Для ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 16 человек.

В Островском районе, на улице Звездная в деревне Дуловка Островской волости горела квартира. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

в Великих Луках, на улице Рабочая, д.3 произошло задымление в жилом доме. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек.

В Гдовском районе горел жилой дом по адресу : Полновская волость, с. Ямм, улица Исполкомовская. Пожар тушили 3 единицы техники, 6 человек.

Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.