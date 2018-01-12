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Происшествия

Ищут свидетелей смертельного ДТП на Рижском проспекте

12 января 2018 года, 10:23

Очевидцев резонансного ДТП на Рижском проспекте просят откликнуться псковские полицейские. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

30 декабря 2017 года около 4 часов 55 минут у дома №51 по Рижскому проспекту водитель «Honda CRV» не справился с управлением, выехал на левую обочину и врезался в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира скончались на месте.

Куда звонить

Если стали свидетелем этого происшествия, просьба обратиться по адресу: Псков, улица Инженерная, 4А, кабинет №309 или позвонить по телефону 59-63-58.

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