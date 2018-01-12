Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич обсудил положение региональных СМИ Псковской области с врио губернатора региона Михаилом Ведерниковым. Главной темой беседы стала подготовка Первого Псковского Международного медиа-форума, сообщает портал Общественной палаты России.

«Крупные мероприятия для СМИ проходят в разных регионах, но думаю, в Псковской области мы сможем найти свою изюминку, в т.ч. задействовав наше приграничное положение; пригласим журналистов из Прибалтики, Белоруссии, Северной Европы», — рассказал Михаил Ведерников. Планируется, что форум пройдет в течение 2-3 дней; его участников ждет насыщенная программа: мастер-классы, творческие встречи, живые дискуссии.

Комиссия по СМИ примет активное участие как в подготовке, так и в работе форума: члены ОП РФ выступят модераторами, ведущими круглых столов, панельных дискуссий и образовательных площадок. По согласованию с главой региона самое активное участие в обучающих мероприятиях примут журналисты районных газет области.

Александр Малькевич также встретился с ведущими представителями медиасообщества региона. Конструктивный диалог состоялся с директором Медиахолдинга Псковской области Александром Машкариным и директором ГТРК «Псков» Натальей Юрченко. Во время беседы участники обменялись опытом, обсудили специфику работы СМИ Северо-Запада.

Медиаобразование — одно из приоритетных направлений деятельности Комиссии в 2018 году. Новые стандарты и подходы к образованию журналистов Александр Малькевич обсудил с заведующей кафедрой связей с общественностью и журналистики Псковского государственного университета Людмилой Капитановой.

Отдельный предметный разговор состоялся с председателем Псковского областного отделения Союза журналистов России Лилией Быстровой.

«Комиссия по СМИ продолжает составлять номенклатуру проблем региональных медиа. Живое общение с псковскими коллегами позволило зафиксировать новые проблемы — и новые предложения. Например, законодательно отрегулировать вопрос распространения региональной прессы в сетевых магазинах. Для многих российских регионов актуальна ситуация, когда торговые сети продают книги, газеты и журналы, но — федеральные, а местную прессу брать отказываются. Мы видим, что ситуация с ларьками практически везде плачевна, этот бизнес рушится. И тогда озвученное коллегами из Псковского отделения СЖР предложение действительно могло бы стать прекрасной альтернативой. Жители регионов практически ежедневно совершают покупки в супермаркетах, приобрести здесь же местное издание было бы очень удобно, однако люди лишены такой возможности, потому что региональные СМИ не имеют достаточного финансирования для входа в сеть», — прокомментировал Александр Малькевич итоги общения с коллегами.