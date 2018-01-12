За минувшую неделю в Новоржевском, Локнянском и Порховском районах полицейские раскрыли несколько дачных краж. Преступники не брезговали ничем и воровали даже полиэтиленовую пленку для парника и продукты питания.

В связи с этим, полицейские напоминают некоторые правила:

- Позаботьтесь о надежной ограде непосредственно вокруг вашего садового участка.

- Ставьте на воротах и в доме не навесные, а врезные замки.

- На окнах целесообразно установить решетки.

- Не храните в дачном доме ценное имущество, деньги, документы. Оборудуйте в доме или сарае незаметные подпол или фальшивую стенку, где можно оставлять садовый инвентарь и другие вещи.

- Договоритесь с соседями о взаимном присмотре за жильем в отсутствие кого-либо из вас.

Совместно с председателем садоводческого товарищества проработайте вопрос об организации пропускного режима на вашей территории.

- В целях обеспечения сохранности личного имущества привлекайте частные охранные организации или организуйте дежурство членов вашего садоводческого товарищества.

Наиболее эффективной защитой является оснащение дач охранной и тревожной сигнализацией.