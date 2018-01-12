Следователи разыскивают 35-летнего жителя Печор Смирнова Эдуарда Анатольевича, который потерял связь с родственниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

На вид 35 лет, рост 175 см, телосложение худощавое.

Особые приметы

На левом плече татуировка в виде головы дракона, на правом – в виде головы ящерицы. На левом локте шрам длиной 7 сантиметров.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда Смирнова, просьба позвонить в следственный отдел в Пскове по телефону: 290-634.