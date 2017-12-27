Прайс на размещение агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» (с 106.7 FM) на выборах Президента Российской федерации 18 марта 2018 г.

Сведения о размере и других условиях оплаты изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов, оказываемых зарегистрированным кандидатам, в период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Изготовление и размещение ООО «Медиа XXI» агитационных материалов в эфире радиоканала «Простое радио» («РАДИО для ДВОИХ» 106.7 FM) свидетельство о регистрации СМИ Эл №ТУ 60 -00145 от 29 января 2013 г.



Стоимость 1 (одной) секунды трансляции:

Круглосуточно 20 рублей

Круглосуточное вещание. Репертуар ориентирован на взрослую, деловую, аудиторию.

Состоит из лучших западных и отечественных музыкальных произведений выпусков новостей. Прогноза погоды.



Стоимость изготовления предвыборных аудиоматериалов:

Хронометраж 30 сек. - от 2000 руб.

Хронометраж 1 мин. — от 2500 руб.

Хронометраж 1.5 мин. — от 3000 руб.

НДС не облагается.

Адрес: Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя, д. 3

тел. 8 (8112) 201-777, e-mail: navigator@sterhmedia.ru