Псковичей просят не торопиться выходить на первый тонкий лёд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Нарастание толщины льда начинается после того как весь водоем скроется под ледяным покровом. Скорость нарастания зависит главным образом от температуры воздуха и наличия снега. Во время ледостава вода имеет более высокую температуру, чем воздух. При этом, наличие снега на льду препятствует теплообмену воды с воздухом, а, следовательно, замедляет рост ледяного покрова.

Минимальная безопасная толщина льда составляет 10-12 сантиметров.