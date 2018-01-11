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Культура

Как псковичам попасть на рождественский концерт 12 января

11 января 2018 года, 11:48

12 января в Доме Офицеров в 18:00 состоится праздничный концерт, в котором примут участие артисты студии циркового искусства «Циркаченок», фольклорных коллективов «Коляда», «Скоморошина» и «Уграда» с Рождественскими колядками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед зрителями выступят юношеские хоры воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского и Православной Свято-Тихоновской Гимназии.

Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в Молодежном центре по адресу: улица М. Горького, 15.

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