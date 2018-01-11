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Культура

Выставка «Книга года – 2017» проработает в Пскове до 31 января

11 января 2018 года, 10:24

Открывшаяся в Пскове выставка «Книга года – 2017» продлится до 31 января. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В экспозиции представлена современная русская художественная литература последнего периода, новые издания по истории, философии, религии, технико-экономическая литература, факсимильные издания из фонда Центра по работе с редкими и ценными документами и многое другое.

Также читатели смогут ознакомиться с новыми справочниками, художественными альбомами, литературой по культуре и искусству, краеведческими публикациями, книгами на иностранных языках.

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