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Общество

Пять центров робототехники откроют в Псковской области

11 января 2018 года, 09:37

Пять новых центров робототехники появятся в Псковской области в этом году. Они будут созданы на средства Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества, который выиграл в прошлом году Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник».

В настоящий момент организация при поддержке управления образования Псковской области посредством конкурсного отбора определяет площадки для будущих центров робототехники, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Региональные образовательные учреждения присылают свои программы по созданию и развитию таких центров.

Победители будут объявлены 22 января. Они получат необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку.

Также команды победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26–27 марта. Его цель — развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодёжи региона, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями.

В 2017 году победителями конкурсов Фонда президентских грантов стала 21 некоммерческая организация Псковской области. Это рекордный показатель за все время участия региона в конкурсном отборе. НКО Псковской области реализуют социально значимые проекты на общую сумму более 36 млн рублей.

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