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Политика

Завершается приём документов от самовыдвиженцев в президенты

7 января 2018 года, 14:45

7 января истекает срок подачи документов от кандидатов, желающих баллотироваться на пост президента РФ в порядке самовыдвижения, пишет «Российская газета».

Как отмечает издание, претендентов на высший государственный пост будут ждать в ЦИК в течение всего дня до полуночи по московскому времени. У кандидатов от партий есть время для выдвижения до 12 января включительно.

На данный момент уведомления о проведении мероприятий по выдвижению Центризбирком получил от 64 кандидатов, из них 21 кандидат от политических партий и 43 самовыдвиженца.

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